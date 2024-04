Stiri pe aceeasi tema

- Avizul Poliției Rutiere permite și demararea lucrarilor de marcare a pistelor de biciclete. Va rugam sa respectați marcajele și indicatoarele rutiere pentru a circula in siguranța. a anunțat Primaria municipiului Targu Mureș. S-a reluat circulația pe ambele sensuri de mers pe strada Libertații at Sursa…

- Reprezentanții partidului Pro Romania Mureș au publicat recent, in data de 26 martie, pe pagina de Facebook a organizației, un text in care se anunța disponibilitatea de a susține candidați la funcția de primar sau consilier local din partea "celui mai echilibrat proiect politic." "Daca iți iubești…

- In urma etapei a III-a din liga SzLB, organizata pe terenul propriu al celor de la ACS Targu Mureș, echipa U7 a caștigat toate cele trei meciuri disputate. Echipele adversare au fost Sporting Reghin, Sepsi OSK si Odorheiu Secuiesc, echipe care nu au reușit sa marcheze niciun gol in fața micuților de…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, susține miercuri, 13 martie, de la ora 19.00, o declarație de presa. Potrivit invitației, intalnirea cu reprezentanții mass media are loc la Casa Berii de pe strada Sinaia din Targu Mureș, iar in cadrul acesteia "va fi facut un anunț important." Evenimentul…

- Reprezentanții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș au anunțat luni, 11 martie, pe pagina oficiala de Facebook a instituției academice, lansarea celui mai nou instrument digital al universitații- aplicația mobila "UMFStart", care permite studenților…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara la Targu Mures ca nu exista nicio paralela intre eventuala propunere a lui Klaus Iohannis la sefia NATO si devansarea alegerilor prezidentiale: Nu, nu exista nicio paralela intre eventuala candidatura a domnului presedinte Klaus Iohannis la functia…

- Societatea Transilvania Master Involc IPURL Cluj Napoca, in calitate de administrator judiciar al SC Conimur SRL Targu Mureș, organizeaza licitație publica cu strigare pentru vanzarea unui teren edificat cu o hala avand ca destinație spațiu administrativ și service auto."Terenul este situat in Targu…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit joi, 8 februarie, in incinta Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", cu un grup de locuitori din cartierul Dambu Pietros, pentru a dezbate proiectele actuale și viitoare ale orașului. "Prima intalnire din acest an am avut-o cu locuitorii…