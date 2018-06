Stiri pe aceeasi tema

- Filmul din Paraguay „Mostenitoarele”, regizat de Marcelo Martinessi, a castigat, sambata, Trofeul Transilvania al Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), premiul fiind decernat de soprana Angela Gheorghiu in cadrul galei de...

- Filmul “Mostenitoarele”, de Marcelo Martinessi (Paraguay), a castigat Trofeul “Transilvania”, sambata, la Gala TIFF. “As vrea sa impart acest premiu cu echipa mea, pentru ca noi, regizorii, stam pe platouri sapte saptamani si uneori nu stim ce sa facem. Ei sunt acolo ...

- Starul operei internaționale, sporana Angela Gheorghiu, i-a înmânat premiul regizorului Marcelo Martinessi, care își adauga în palmare un nou trofeu, dupa Ursul de Argint câștigat în iarna, la Berlin. Este pentru prima data când TIFF are în…

- Filmul "Mostenitoarele", de Marcelo Martinessi (Paraguay), a castigat Trofeul "Transilvania", sambata, la Gala TIFF. "As vrea sa impart acest premiu cu echipa mea, pentru ca noi, regizorii, stam pe platouri sapte saptamani si uneori nu stim ce sa facem. Ei sunt acolo sa te sustina, sa te ajute sa mergi…

- Cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes si-a desemnat, sambata seara, castigatorii, iar trofeul Palme d'Or i-a revenit lungmetrajului "Une affaire de famille", de Hirokazu Kore-eda, scrie mediafax.ro.Prezentam in continuare lista completa a premiilor celei de-a 71-a editii…

- Audiat miercuri in Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI, fostul ofițer Daniel Dragomir a declarat ca a prezentat o lista cu 19 jurnaliști care au avut ”legaturi neprincipale” cu ofițeri SRI. De asemenea, Dragomir a sugerat Comisiei sa audieze 9 patroni de presa, pentru a vedea ce legaturi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Premierul Viorica Dancila a fost aleasa, sambata, presedinte executiv al PSD, in timp ce in Regiunea Sud, singura unde a existat competitie intre candidatii pentru functia de vicepresedinte barbat, a castigat Adrian Tutuianu, in defavoarea lui Serban Valeca. Viorica Dancila a obtinut 2.880 voturi, in…