Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul mareste valoarea tichetelor de masa. Salariatii vor primi in plus 1 BAN! Ministerul Muncii transmite ca indexarea valorii tichetelor de masa cu un ban a rezultat in urma calculelor facute in baza formulei și indicatorilor economici prevazuți de lege. „Valoarea nominala indexata a unui tichet…

- Ministerul Muncii afirma, dupa indexarea valorii tichetelor de masa cu un ban, ca aceasta valoare este stabilita de specialisti in baza unei formule de calcul neschimbate, prevazuta de lege. „Aceasta valoare a rezultat prin inmultirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masa cu indicele…

- Ministerul Muncii transmite ca indexarea a valorii tichetelor de masa cu un ban a rezultat in urma calculelor facute in baza formulei si indicatorilor economici prevazuti de lege. „Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin aplicarea unei formule de calcul clare, aprobata prin…

- Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin aplicarea unei formule de calcul clare, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1045/2018 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Prin urmare, ultima indexare a valorii tichetelor de…

- Guvernul a aprobat, luni, Hotararea privind redeschiderea restaurantelor incepand de marti, 1 septembrie, Principalele condiții sunt: distanța de minimum doi metri intre mese, maximum 6 persoane la o masa, participarea a cel mult 50 de persoane la evenimente organizate in interior și 100 la exterior.…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat luni ca, in prima parte a lunii august, partidelor politice au primit subventii in valoare totala de 6.044.078 de lei. Formațiunile politice care au beneficiat de aceasta subvenție sunt PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, Pro Romania si Partidul Forta Nationala.Partidul…

- Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 3.024.003,61 lei, Partidul National Liberal - 1.678.483,05 lei, Uniunea Salvati Romania - 448.149,88 lei, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 366.866,13 lei. De asemenea, Partidului Miscarea Populara i-a fost virata in cont suma de…