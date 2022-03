Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de miercuri, 23 martie 2022, a avut loc un protest spontan la CET Iași. Angajații au cerut salarii mai mari și condiții mai bune de munca. Imediat ce a aflat de revendicarile angajaților, primarul Mihai Chirica s-a deplasat la fața locului pentru a gasi impreuna cu salariații și…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Pitești organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție, vacante, de ingrijitoare (2 posturi) din cadrul Centrului de Ingrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești. Conditiile specifice necesare…

- Plenul Consiliului Județean s-a reunit astazi in ședința extraordinara și a votat o hotarare care prevede alocarea a 107 locuri, in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Iași, pentru cazarea copiiilor neinsoțiți refugiați din Ucraina. Tot in unitațile sociale din cadrul…

- Ultima garnitura de tren cu carbune din cantitatea achiziționata de municipalitate pentru asigurarea funcționarii sistemului centralizat de furnizare a apei calde și energiei termice a ajuns la Iași și a fost depozitata la CET II Holboca. In urma procedurilor de achiziție publica, Primaria Municipiului…

- 21 total views Astazi, incepand cu ora 10.00, Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea a fost convocat in ședința extraordinara, ședința ce cuprinde 25 de proiecte pe ordinea de zi, inițiate de primarul municipiului. Așadar, consilierii vor aproba sau nu bugetul local al municipiului Ramnicu…

- Consiliul Local al municipiului Targu Mureș, prin Direcția de Asistența Sociala, continua și in anul 2022, acordarea sprijinului financiar in valoare de 2.000 de lei pentru nou-nascuți in maternitațile din Targu Mureș. Acordarea acestui sprijin a fost aprobata conform H.C.L. nr. 143/25.04.2019 modificata…

- Municipiul Bacau prin Direcția de Asistența Sociala anunța distribuirea, incepand cu data de 01 februarie 2022, la sediul din str. Ștefan cel Mare nr.17A, a tichetelor valorice pentru pensionarii din municipiul Bacau care, din diverse motive, nu au intrat in posesia acestora la domiciliu. Program: luni…

- V-a fost rece acasa, in aceasta perioada? Ați fost nevoiți sa porniți centrala termica mai des sau sa mai puneți o patura pe dumneavoastra? V-ați imbracat mai gros? Daca in confortul de acasa ne-a fost frig, gandiți-va ce a insemnat gerul de zilele acestea pentru oamenii strazii. Direcția de Asistența…