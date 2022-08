Tichete sociale. Circa 150.000 de beneficiari noi trecuți pe liste Circa 150.000 de romani, omiși din listele inițiale, vor primi in septembrie cardurile sociale in valoare de 250 lei, in urma actualizarii permanente a listelor de catre Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Cea de-a doua emisiune de carduri sociale va include persoanele care nu au fost trecute in listele inițiale, dar și pe cele devenite eligibile incepand cu 1 iulie 2022. Pana la acest moment, au primit voucherele 2.480.613 de persoane. MIPE susține ca noii beneficiari vor primi cardurile pana pe 3 septembrie. Cinzi zile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

