Thor: Love and Thunder primeşte primul trailer detaliat; Vedem un nou Asgard Filmul Thor: Love and Thunder tocmai a primit primul trailer detaliat, care il face sa para mai degraba un nou Guardians of the Galaxy. Filmul are un puternic vibe disco, dat in special de efectele vizuale aplicate, iar cu ocazia acestui trailer aflam ca pelicula va debuta in cinematografe pe 8 iulie 2022. Va ajunge si pe Disney+. In trailer vedem cu ce s-a ocupat Thor dupa infrangerea lui Thanos in Endgame. S-a inhaitat cu Gardienii Galaxiei, a dat jos kilogramele in plus si barba si aparent a descoperit un nou Asgard. Pare sa fie o rasa extraterestra cunoscuta ca Olympians, practic zeii din… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

