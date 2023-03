Stiri pe aceeasi tema

- Informația momentului in sport! Sorana Cirstea, in semifinalele turneului de la Miami 2023. Cap de serie numarul 2 și campioana la Australian Open, romanca in varsta de 32 de ani a invins-o pe Aryna Sabalenka, in varsta de 24 de ani, la turneul organizat miercuri, 29 martie. Sorana Cirstea, in semifinalele…

- Senzatia momentului in tenisul feminin romanesc este nimeni alta decat Sorana Cirstea. Tenismena din Targoviste a facut-o uitata pe Simona Halep prin evolutiile sale incantatoare din ultimul timp. Dupa ce saptamana trecuta a facut „sferturi” la Indian Wells, acolo fiind invinsa de liderul mondial, Iga…

- Sorana Cirstea s-a calificat in ”sferturile” turneului WTA 1000 din Florida, dupa un superb 7-6 (3), 6-4 cu Marketa Vondrousova. Romanca explica rolul mare avut de antrenorul Thomas Johansson in evoluția ei Doua concursuri WTA 1000, Indian Wells și Miami, dintre cele mai importante pe traseul dur al…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) s-a calificat in sferturi la Miami, acolo unde va da peste Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA) Sorana Cirstea - Aryna Sabalenka are loc pe 29 martie, la o ora care va anunțata ulterior de organizatori Jucatoarea din Belarus este in mare forma la Miami, s-a calificat…

- Sorana Cirstea s-a calificat in sferturile de finala de la Miami, dupa ce a trecut de Marketa Vondrousova in doua seturi, scor 7-6 (3), 6-4. Pentru un loc in semifinale, sportiva noastra va lupta cu Aryna Sabalenka, a doua jucatoare a lumii. Sorana a admis ca bielorusa formeaza un trio de top in acest…

- Sorana Cirstea – Caroline Garcia 6-2, 6-3. Ca si la Indian Wells, Sorana Cirstea a invins-o pe Caroline Garcia. Astfel, Sorana Cirstea este singura jucatoare din Romania care a ramas pe tabloul principal. Sorana Cirstea s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3, intr-o ora si 17 minute. Sorana Cirstea a trecut…

- Sorana Cirstea – Iga Swiatek a fost ultimul sfert de finala de pe tabloul feminin de la Indian Wells. Romanca a fost, din pacate, invinsa de liderul WTA, cu scorul de 6-2, 6-3, incheindu-și astfel parcursul la aceasta ediție a turneului. Cirstea (32 ani, 83 WTA), la primul sau sfert de finala WTA 1.000…

- Sorana Cirstea – Iga Swiatek 2-6, 3-6, in sferturi, la Indian Wells. Romanca nu a avut nicio șansa in duelul cu liderul WTA, și a cedat in minimum de seturi. Cu toate acestea, Cirstea și-a asigurat un cec de aproximativ 180.000 de dolari, grație parcursului de la turneul american. Sorana Cirstea si…