- Simona Halep (32 de ani) joaca in aceste momente cu Paula Badosa (26 de ani, 80 WTA) in turul 1 la turneul WTA1000 de la Miami. La primul meci dupa aproape 19 luni in care nu a concurat, Simona a trimis o lovitura naucitoare și a facut primul break al partidei. Halep a caștigat categoric primul set,…

- Meciul dintre Pohang Steelers și Jeonbuk Hyundai va fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, incepand cu ora 12:00. Partida conteaza pentru optimile de finala ale Cupei Campionilor Asiei. In manșa tur a „dublei”, echipa antrenata de Dan Petrescu s-a impus cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de…