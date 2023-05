Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate Romania a ratat calificarea in finala Eurovision 2023, iar fanii au reacționat dur.Reprezentantul tarii noastre a concurat in cea de a doua semifinala a competitiei ce a avut loc joi seara, la Liverpool, Marea Britanie.Cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, Theodor Andrei a intrat pe scena al treilea…

- Theodor Andrei va canta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis in direct si in exclusivitate de TVR 1, TVR International si TVR+, de la ora 22.00. Publicul din Romania poate vota artistul preferat din a doua semifinala prin SMS la numarul 1399 (numar…

- Arena din Liverpool va fi, in seara de 11 mai, gazda celei de-a doua semifinale Eurovision 2023. Diseara, pe scena vor urca reprezentanți din 16 țari participante, printre ei, și Theodor Andrei, care reprezinta Romania cu piesa „D.G.T.”. Artistul va evolua in semifinala sub numarul 3 in concurs. In…

- A fost show marți seara la Liverpool, in prima semifinala Eurovision. Insa pentru noi, emoțiile abia incep. Theodor Andrei intra in arena cu gandul la marea finala! Repetițiile sunt cu public, așa ca piesa D.G.T. este deja fredonata de fani.

- Diana Colea il joaca pe degete pe Theodor Andrei pe scena Eurovision. Este, pe scurt, povestea melodiei D.G.T., care reprezinta Romania in competiția din acest an. Theodor Andrei a facut show la prima repetiție pe scena din Liverpool, iar jurnaliștii au fost incantați de spectacol.

- Biletele pentru marea finala a concursului Eurovision 2023, care va avea loc in luna mai la Liverpool, in Marea Britanie, s-au epuizat marți, 8 martie, in doar 34 de minute, au anunțat organizatorii. Din cele noua spectacole, biletele pentru marea finala s-au vandut in 34 de minute, potrivit The Independent.…

- La doar 19 ani, pe langa faptul ca este un elev model, Theodor Andrei este și cantareț, textier, orchestrator, dar și actor. Anul acesta, va reprezenta Romania, la Liverpool, in Marea Britanie, la Eurovision 2023, cu piesa "D.G.T. (Off and on)", o piesa pe care el a compus-o, cu un mesaj extrem de puternic.…

- Theodor Andrei va reprezenta Romania la Eurovision 2023, unde va interpreta pe scena piesa ”D.G.T”, dupa finala selecției naționale. Ce studii are artistul care va participa la concursul organizat la Liverpool, in Marea Britanie.