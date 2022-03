Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu a oferit detalii neștiute despre relația cu partenerul ei. Vedeta a marturisit care este regula de la care iubitul ei nu se abate niciodata, indiferent de situație. Cum se bucura bruneta de o poveste de dragoste de invidiat.

- Celia, detalii despre problemele pe care le are, dupa ce a devenit mamica. Vedeta a a vorbit despre etapa dificila care va urma in viața ei. Cantareața a nascut pe data de 16 februarie, chiar cu patru zile inainte de operația de cezariana pe care o avea programata de ceva vreme.

- Adrian Mutu și Sandra Bachici s-au casatorit in anul 2017, iar cei doi traiesc o adevarata poveste de dragoste. Fostul fotbalist a marturisit cu ceva timp in urma ca pusese ochii pe soția lui, inca din 2010 pe cand era Miss Romania.

- Jean Gavril este un talentat cantareț de muzica pop-rock și rock alternativ și va fi și unul dintre cei 9 concurenți ai show-ului Dancing on Ice – Vis in Doi, care incepe in curand la Antena 1.

- Ai putea sa stai la povesti cu ea o viata. Stie cum sa ajunga la sufletului fiecarui invitat si sa ii smulga o marturisire, dar o face cu eleganta si daruire. A trecut prin multe moment grele, dar fiecare episod trait a intarit-o si mai mult.

- La 36 de ani, LeBron James tocmai a depașit borna de 36.000 de puncte marcate de-a lungul carierei. Deși conștientizeaza ca retragerea "bate la ușa", starul din NBA are șanse mari de a deveni cel mai bun marcator din istoria ligii nord-americane. În meciul lui Los Angeles Lakers…

- Emilia Iucinu, mama lui Andrei Tinu, a dezvaluit detalii despre starea de sanatate. Se pare ca a fost diagnosticata cu diabet, iar acum este dependenta de insulina. Aceasta a fost nevoita sa treaca prin momente groaznice și aproape ca a intrat in coma.