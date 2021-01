The Weeknd lanseaza videoclipul piesei „Save Your Tears”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de „look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si... View…

- Artistul canadian The Weeknd a lansat marti videoclipul piesei „Save Your Tears”, inclusa pe albumul „After Hours”, relateaza News.ro. Videoclipul regizat de Cliqua continua tema „Blinding Lights” si „In Your Eyes”, alte doua cantece de pe aclamatul album lansat in urma cu un an. The…

- Pentru a celebra aniversarea de un an, The Weeknd si Rosalia fac echipa pentru remixul piesei “Blinding Lights”, track ce face parte de pe al patrulea album al artistului – “After Hours”. Duo-ul a lansat si un lyric video, cu imagini de la photo shooting-ul celor doi, regizat de Dylan Coughram. “Blinding…

- Yssa, solista cunoscuta pentru Hitul “Tu și eu” care a strans aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube, lanseaza single-ul și videoclipul “Ți-aduci aminte”. Piesa reprezinta o colaborare chiar cu iubitul ei, John Romanu, fost concurent a doua show-uri de televiziune foarte cunoscute. “Ți-aduci aminte”…

- Katy Perry si Coca-Cola s-au intalnit pentru a reface melodia “Resilient” – o piesa inclusa pe albumul “Smile”, cel mai recent material al supestarului de pe ocean. In parteneriat cu DJ-ul si producatorul Tiesto si alaturi de o artista in ascensiune, Aitana, remixul este un imn pozitiv al vremurilor…

- Francis On My Mind si French Original, artistul originar din Franta, vor ca vara sa ne ramana intiparita in minte prin remixul piesei “Summer”, lansat pe toate platformele de streaming. La fel ca in cazul anterioarelor piese lansate de catre Francis On My Mind, track-ul “Summer” este produs de catre…

- Dupa succesul piesei “Te sarut”, prima lor colaborare, piesa care a adunat aproape 20 milioane de vizualizari pe YouTube, Ioana Ignat si Pavel Stratan lanseaza o noua piesa impreuna – “Vina dragostei”. Piesa “Vina dragostei” este lansata la doi ani distanta de melodia “Te sarut”, fiind compusa de catre…

- Dora Gaitanovici, cantareața și compozitoare, ne incanta din nou cu delicațetea, sensibilitatea și talentul sau incontestabil, expuse in noul single – “Doar Eu”. In noua piesa, Dora surprinde publicul cu o noua valența, aptitudinea de a canta la flaut. Compusa pentru prima oara la varsta de 14 ani,…