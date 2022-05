The Washington Post deschide un birou la Kiev

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA ca un pas foarte important. Presedintele Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a acuzat miercuri ca tari membre NATO doresc un razboi de durata in Ucraina pentru a slabi Moscova, informeaza AFP. „Exista tari din NATO care doresc ca razboiul sa continue”, a apreciat seful diplomatiei turce. „Obiectivul lor este slabirea Rusiei”, a adaugat…

- "Nu se poate exclude ca fortele ruse sa procedeze la provocari pe teritoriul regiunii Transnistria a Republicii Moldova" pentru a acuza Ucraina de agresiune impotriva Republicii Moldova, avertizeaza inaltul comandament al armatei ucrainene, potrivit dpa, citata de Agerpres.Daca trupele ruse din Transnistria…

- Procurorii polonezi au colectat peste 300 de declaratii ale martorilor in cadrul unei anchete cu privire la crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, a anuntat ministrul justitiei polonez Zbigniew Ziobro, citat joi de thenews.pl. ”Au fost deja stranse peste 300 de marturii si declaratii care…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Autoritațile italiene au confiscat vineri mega-iahtul oligarhului rus Andrey Melnichenko, potrivit unui comunicat al poliției financiare a Italiei, scrie CNN. In comunicat se transmite ca nava – numita „SY A” – valoreaza aproximativ 530 de milioane de euro (578 de milioane de dolari) și a fost dusa…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Postul BBC a anunțat, vineri, retragerea tuturor jurnaliștilor din Rusia pentru a le asigura ”securitatea”, transmit Reuters și AFP. Decizia vine dupa ce in Rusia a fost adoptata o lege care prevede pedepse cu inchisoarea in cazul transmiterii de ”informații micinoase despre armata” și dupa blocarea…