Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski deplange faptul ca ”am pierdut sase luni”, in contextul in care un vast program de ajutor militar destinat Ucrainei, in valoare de 60 de miliarde de dolari, este blocat in Congresul american de mai multe luni. Zelenski da asigurari ca, fara aceasta sustinere,…

- „Scutul nostru aerian trebuie sa fie consolidat in mod semnificativ. Lucram la acest lucru cu toti partenerii nostri, ale caror decizii pot schimba natura acestui razboi si ne pot proteja orasele si satele de teroare. Dar, deja, de-acum soldatii nostri doboara cel putin o parte din rachete si majoritatea…

- Donald Trump nu va oferi bani pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva Rusiei daca va caștiga din nou președinția și asta va grabi incheierea razboiului, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea cu fostul președinte la reședința acestuia din Florida, transmite Reuters.

- In cadrul discursului sau de astazi privind starea națiunii, președintele american Joe Biden a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei in contextul conflictului cu Rusia. Acesta a spus: „ Ucraina il poate opri pe Putin daca ii suntem alaturi și ii oferim armele de care are nevoie”. Biden a accentuat…

- Ajutorul oferit Ucrainei ar trebui sa fie cel mult un imprumut - este poziția lui Donald Trump, la care a aderat in mod surprinzator Lindsey Graham, unul dintre cei mai mari susținatori ai politicii intervenționiste americane. Schimbarea trimite un alt semnal de alarma aliaților SUA cu privire la poziția…

- "Rusia a ales o cale care este de confruntare pe termen lung si Kremlinul anticipeaza probabil un posibil conflict cu NATO in urmatorul deceniu sau cam asa ceva", a declarat Kaupo Rosin la publicarea raportului despre amenintarile la adresa securitatii nationale a Estoniei.Un atac militar din partea…

- La prezentarea raportului anual de evaluare a riscurilor pentru acest serviciu, directorul sau, Nils Andreas Stensones, a afirmat ca Ucraina va avea nevoie de un ajutor militar occidental "substantial" pentru a putea spera sa intoarca in favoarea sa evolutia conflictului."In acest razboi, Rusia se…

- Fostul premier britanic Boris Johnson il sustine pe Donald Trump inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, afirmand ca revenirea acestuia la Casa Alba ar putea fi "exact ceea ce lumea are nevoie", relateaza The Guardian, citat de News.ro.In editorialul sau saptamanal din Daily Mail,…