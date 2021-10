The Telegraph: Europa s-a trezit la mila lui Putin

In prag de iarna, problema aprovizionarii cu gaze naturale se acutizeaza iar „Europa s-a trezit la mila lui Putin” dupa cum titreaza The Telegraph. Și The Wall Street Journal comenteaza ca rezervele uriașe de petrol și gaze ale Moscovei au facut-o sa aiba o influența sporita asupra economiilor occidentale. „Merkel și Macron vor constata ca orice acord cu Kremlinul se va incheia in termenii lui Putin, nu ai lor. Tentativele Germaniei și Franței de a asigura livrari de gaze de urgența din partea Rusiei demonstreaza cat de dependenta a ajuns sa fie Europa de Kremlin pentru a-și satisface nevoile…