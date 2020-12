Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va aplica masuri de represalii severe impotriva acelor tari ramase in Tratatul "Cer deschis" ("Open Skies") care vor transmite SUA date ale zborurilor de observare efectuate dupa retragerea Statelor Unite din pactul respectiv si care vor restrictiona zborurile Federatiei Ruse deasupra instalatiilor…

- Rusia isi va crea in Sudan o baza logistica navala la Marea Rosie, conform unui proiect de acord cu aceasta tara trimis de guvernul de la Moscova presedintelui rus Vladimir Putin, scrie miercuri agentia EFE.CITEȘTE ȘI: Descoperirea care schimba tratamentul pentru COVID-19: O proteina ‘prezice’…

- Autor: Publicat: 12 Septembrie, 2016 - 08:44 Petru ROMOȘAN S-a facut vreodata un sondaj in care populatia sa fie intrebata daca estimeaza ca, in majoritate, politicienii sunt niste farsori, niste simulanti, impostori, niste mincinosi patologici sau simpli escroci ? Nu, nu s-a facut. Daca s-ar pune…

- Intrebat despre una dintre fiicele sale in cadrul unui interviu acordat agentiei oficiale de presa TASS, Putin - care nu a dorit sa raspunda intrebare - l-a apostrofat pe Anton Vandenko atunci cand acesta a tusit, considerand ca a facut-o cu 'subinteles': 'Degeaba behaiti!', relateaza postul de televiziune…

- Rusia a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica Zircon, in Marea Barents, i-a transmis un inalt comandant lui Vladimir Putin miercuri, in ziua in care liderul de la Kremlin a implinit 68 de ani, transmite Reuters.Vorbind cu Putin prin videoconferința, Valeri Gherasimov, șeful de stat major…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a spus givernanților din țara sa ca șefii entitaților constitutive sunt responsabili pentru gestionarea epidemiei in regiunile lor."Vine vremea toamnei, cand problemele gripei, in general așa-numitele infecții casnice, ocupa un loc foarte serios in…

- Operațiune de amploare, pe Marea Neagra, in apropiere de Romania. Rusia a mobilizat peste 80.000 de trupe. Anunțul facut de oficialii ruși a cutremurat Europa. Operațiune de amploare pe Marea Neagra, in apropierea Romaniei. Anunțul facut de ruși, in urma cu puțin timp Armata rusa a inceput, luni, exercițiile…