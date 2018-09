Stiri pe aceeasi tema

- "Calugarita: Misterul de la manastire/ The Nun", de Corin Hardy, un film din universul horror "The Conjuring", turnat in Romania, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 53,5 milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit Reuters.

- „The Nun” (Calugarita: Misterul de la manastire) va avea premiera pe 7 septembrie, in toate cinematografele din țara. Cel mai așteptat thriller al anului este filmat integral in Romania. Filmarile au avut loc, in perioada 3 mai – 23 iunie 2017, la Castelul Corvinilor, in Sighișoara, la Palatul Parlamentului…

- O productie New Line Cinema, ,,Calugarita: Misterul de la manastire" exploreaza inca un colt intunecat al universului ,,The Conjuring", ale carui filme au doborat recorduri si au inspaimantat publicul din toata lumea. De vineri, 7 septembrie, locatii cheie din Romania vor putea fi descoperite direct…

