Stiri pe aceeasi tema

- Eșecul suferit de Rapid, scor 1-2, pe terenul Universitații Craiova a lasat o puternica dezamagire in tabara „alb-vișinie”. Nicolae Cristescu, fost finanțator al giuleștenilor care a vazut meciul alaturi de acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu, este de parere ca antrenorul Cristiano Bergodi ar trebui…

- Dan Șucu traiește așa cum se cuvine deplasarea de la Craiova, programata astazi, de la 21:00. Galeria Rapidului a plecat in aceasta dupa-amiaza spre Craiova, acolo unde clubul din Giulești o va infrunta pe Universitatea, de la ora 21:00, in a doua etapa din play-off. Alaturi de suporteri fac deplasarea…

- Galeria Rapidului merge in aceasta dupa-amiaza la Craiova, acolo unde clubul din Giulești o va infrunta pe Universitatea, de la ora 21:00, in a doua etapa din play-off. Alaturi de suporteri fac deplasarea actualii acționari ai Rapidului, Dan Șucu și Victor Angelescu, dar și fostul patron Nicolae Cristescu.…

- Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, spune ca in Romania nu exista nicio firma de paza care sa iși asume depistarea tuturor materialelor pirotehnice din stadioane. Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, a ramas in arest preventiv. Pentru a aduce un plus de energie, finanțatorii…

- Realmente a fost o mare surpriza pentru cei aflați vineri seara in tribunele stadionul Superbet Arena din Giulești, la meciul din play-off Rapid – Farul sa vada galeria alb-vișinie inactiva. Acea efervecența a tribunelor care traiau la maxim meciurile favoriților a disparut subit și la finalul partidei…

- In aceasta dimineața, Daniel Niculae a fost ”saltat” de catre mascați, iar vestea a șocat pe toata pe toata lumea. Președintele gruparii din Giulești este anchetat de oamenii legii, din cauza unui dosar cu arme și muniții, dupa cum a afirmat acționarul majoritar Dan Șucu.”Are legatura cu arme, muniții,…

- Dan Șucu, Victor Angelescu și Daniel Niculae, oamenii care conduc Rapidul, au fost in tribune la Voluntari - UTA 0-1. A doua zi dupa victoria Rapidului cu Hermannstadt, 2-0 in Giulești, Șucu a fost la un alt meci din Superliga. A profitat ca acesta s-a jucat la Voluntari și a mers alaturi de colegii…

- GSP.ro iți prezinta o analiza a transferurilor de iarna din Superliga, dupa inchiderea perioadei de mercato pe 12 februarie. De departe, Rapid este campioana ierarhiei ca urmare a investițiilor realizate de catre Dan Șucu și Victor Angelescu, in timp ce rivalele FCSB și CFR Cluj au incercat doar sa…