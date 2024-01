Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Casa Alba și de la Pentagon au avertizat ca SUA nu vor mai putea in curand sa asigure aprovizionarea cu rachete interceptoare pentru bateriile sistemelor de aparare antiaeriana Patriot din Ucraina, relateaza sambata, 6 ianuarie, publicația americana The New York Times (NYT), potrivit…

- Rachete furnizate de Coreea de Nord Rusiei au fost utilizate la atacurile de anvergura din ultimele zile ale trupelor ruse contra Ucrainei, a declarat Casa Alba. Washingtonul denunța, astfel, o „escaladare ingrijoratoare” ca urmare a sprijinului acordat de Pyongyang Moscovei. „Informațiile de care dispunem”,…

- Administrația de la Moscova a avertizat, vineri, ca ar putea intrerupe relațiile diplomatice cu Washingtonul și ar putea riposta simetric la acțiunile Statelor Unite și Uniunii Europene de confiscare a activelor ruse blocate prin sancțiunile impuse din cauza invaziei militare in Ucraina. Statele Unite…

- Republicanii din Congresul american blocheaza un ajutor destinat Ucrainei, iar Casa Alba a avertizat ca fondurile destinate Kievului urmeaza sa se epuizeze pana la sfarsitul acestui an. ”Lucram foarte mult la acest lucru, iar eu sunt convins ca Statele Unite ale Americii nu ne vor trada, iar lucrul…

- Casa Alba a avertizat ca Statele Unite mai au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP. "Mai avem un singur pachet de ajutoare" inainte ca…

- Casa Alba a avertizat luni ca Statele Unite(SUA) au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP, preluat de agerpres.ro. “Mai avem un singur…

- Presedintele rus Vladimir Putin mizeaza pe "colapsul" sprijinului occidental pentru Ucraina, a afirmat miercuri , 6 decembrie, Volodimir Zelenski in fata liderilor G7, mentionand ca armata rusa a "crescut semnificativ presiunea" pe front, informeaza Agerpres preluand AFP."Rusia spera doar la un singur…

- Noi dovezi ale unui atac cu rachete balistice ATACMS asupra unui aerodrom militar rus din Berdiansk continua sa apara pe internet. Canalele rusești de propaganda au aratat ramașițele unei rachete, al carei corp nu a lasat nicio indoiala in privința originii ei. Imaginile au fost prezentate de unul dintre…