- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești și-au oficializat relația, mai ales atunci cand au publicat fotografii impreuna in ipostaze romantice. Insa, curiozitatea tuturor este daca s-au logodit in secret, deoarece oamenii au sesizat un detaliu care ii da de gol pe cei doi.

- In primavara acestui an, au aparut informații „pe surse” ca Laura Codruța Kovesi s-a casatorit in secret, „in urma cu cateva luni bune”, chiar cu fostul ofițer ce-i fusese detașat de la SPP! Totuși, cine ar putea fi soțul? „M-am casatorit acum cațiva ani. Imediat dupa ce am preluat mandatul la Luxemburg.…

- Cristi Manea, jucatorul de la CFR Cluj, s-a casatorit in secret cu Irina Deaconescu, celebra vloggerița. In acest sezon, Cristian Manea (25 ani) s-a impus in flancul drept al CFR-ului, iar evoluțiile bune l-au readus la echipa naționala. Jucatorul traverseaza insa o perioada foarte buna și pe plan sentimental.…

- Originar din Republica Moldova, Denis Roabeș, care a lansat trupa „The Motans”, se bucura de un adevarat succes in industria muzicala din Romania. Acum, el e și jurat la „Vocea Romaniei”, insa inainte de celebritate, el spune ca a avut multe meserii, a incercat sa faca de toate. Intr-un interviu pentru…

- Denis Roabeș sau The Motans, așa cum este cunoscut de catre publicul larg, a dezvaluit secretul muzicii lui. Piesele lui sunt apreciate de intreaga țara și au un succes fantastic. Poate multa lume s-a intrebat cum de reușește sa faca piese care ajung mereu la sufletul publicului. Talentul pe care il…

- Weekendul care tocmai a trecut a fost unul plin pentru Maria Constantin și iubitul ei, Robert Stoica, asta pentru ca cei doi au anunțat ca sunt nași de cununie. Totuși, tuturor le-a fost atrasa atenția cand au auzit acest lucru, asta deoarece se știe foarte bine ca poți fi naș de cununie doar daca la…

- Denis Roabes, solistul trupei de la "The Motans" este unul dintre cei mai iubiti cantareti de la noi din tara, acesta fiind extrem de difizat la radiourile din intreaga tara cu melodiile lui sincere si extrem de profunde. Artistul a fost invitat, recent, la emisiunea Vorbeste Lumea, unde a vorbit despre…

- Denis Roabeș, in varsta de 33 de ani este antrenorul de la „Vocea Romaniei”, in urmatorul sezon, care va fi difuzat in curand la Pro TV. Artistul a fost crescut mai mult de mama lui, cea care l-a și invațat ca cel mai important in viața este sa fie un om bun. Interpretul a scos la ibeala amanunte mai…