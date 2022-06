Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a lansat astazi, 29 aprilie, al cincilea album din cariera – „Rainbows”, alaturi de Universal Music Romania. Noul material discografic include piese deja cunoscute precum „Come Into My World” (feat. Nervo), „Tokyo” si „Obsesii”, dar si melodii noi ca „Lie” (inspirata de marea cantareata Maria…

- ”Arata-mi”, cea de-a doua piesa lansata in cadrul noului concept artistic gandit de Alina, este on acum pe YouTube sub varianta de Piano Session, in timp ce pe toate platformele de streaming piesa poate sa fie ascultata in versiunea oficiala. ”Ce-ar spune sufletul”, prima lansare a acestei serii de…

- Dupa ce a cucerit Trending-ul de pe YouTube și clasamentele muzicale cu „Umbre”, single de succes pe care l-a lansat alaturi de Connect-R, Mario Fresh lanseaza „M-am trezit plangand”, prima piesa de pe EP-ul „Singuratate”, material pe care artistul urmeaza sa il lanseze in curand. „Spune-mi de ce n-ai…

- Dupa succesul inregistrat, Andia lanseaza „Pietre prețioase”, albumul sau de debut ce conține 10 piese, care abordeaza diferite teme, de la dragoste, pana la natura umana și care sunt insoțite de un concept foto special. Albumul conține 7 piese noi, dar și piese deja cunoscute și iubite de catre public,…

- Dupa 3 ani de pauza, timp in care artistul a trecut prin diferite procese de creație pentru noul album, Mihail revine cu – Chosen One – primul single extras de pe materialul ce se va lansa in urmatoarele luni. “Chosen One” este o piesa despre necesitatea reconectarii cu vocea noastra interioara. Scrisa…

- Rammstein a lansat single-ul “Zeit”, care va face parte de pe albumul omonim, disponibil pe 29 aprilie 2022. La exact trei ani de la albumul fara titlu, una dintre cele mai de succes trupe germane din toate timpurile lanseaza o continuare. Single-ul este o balada puternica care creeaza o epopee uriașa.…

- Pe langa faptul ca este colega noastra și o putem asculta in fiecare zi de la 10:00 la 13:00 On Air la Virgin Radio Romania, Rawanne (Diana Ramadan) se bucura și de milioane de views la piesele ei. Cu single-ul “Caliente” a strans peste 11 milioane de vizualizari pe YouTube, a ajuns pana pe locul...…