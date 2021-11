Stiri pe aceeasi tema

- John Legend, caștigatorul EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony Awards), semneaza cu Republic Records, o divizie a Universal Music Group. Cel mai bine vandut cantareț și compozitor marcheaza noul parteneriat prin lansarea unui single de sarbatori, „You Deserve It All”. „Sunt incantat sa colaborez cu Republic…

- John Legend, caștigatorul EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony Awards), semneaza cu Republic Records, o divizie a Universal Music Group. Cel mai bine vandut cantareț și compozitor marcheaza noul parteneriat prin lansarea unui single de sarbatori, „You Deserve It All”. „Sunt incantat sa colaborez cu Republic…

- Ultimul film al lui Paolo Sorrentino, "E stata la mano di Dio"("The Hand of God"), va reprezenta Italia la cea de-a 94-a editie a premiilor Oscar din 2022, a anuntat comisia de selectie a Asociatiei Nationale a Industriei Cinematografice (ANICA) din Italia, relateaza marti EFE. Paolo Sorrentino…

- Considerata sex-simbol al anilor ’60, legendara actrita italiana Sophia Loren a „frant“ inimi pe banda rulanta. Iar la mai mult de jumatate de secol distanta de perioada sa de glorie, continua sa intoarca toate privirile. Fiica nelegima a unei femei originara din Napoli, Sofia Viliani Scicolone s-a…

- Prezentam mai jos lista principalelor premii care au fost atribuite sambata seara la cea de-a 78-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia. ** Competitia Oficiala: Leul de Aur pentru cel mai bun film :"L'evenement", regizat de Audrey Diwan Marele…

- Filmul francez "L'evenement" ("Happening"), o drama despre avoturile ilegale din anii '60, a castigat sambata Leul de Aur pentru cel mai bun film la Festivalul de la Venetia, transmit agentiile de presa. Marele Premiu al Juriului i-a revenit regizorului italian Paolo…

- Deja este foarte clar pentru toata lumea ca era videoclipurilor complexe, cu multe efecte și bugete cat pentru un film de Oscar s-a terminat. Sau poate a luat doar o pauza din cauza pandemiei. Cert este ca e o perioada buna pentru a incerca tot felul de stiluri noi și se pare ca Olivia Rodrigo... View…

- "The Hand of God", un film scris si regizat de Paolo Sorrentino, va fi lansat in cinematografele din Italia din 24 noiembrie, iar pe Netflix din 15 decembrie. Premiera mondiala va avea loc pe 2 septembrie, la cea de-a 78-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia. Paolo Sorrentino…