- Rishi Sunak, declarat luni noul lider al Partidului Conservator de seful Comitetului 1922 al parlamentarilor conservatori, a fost numit oficial marti premier al Regatului Unit de catre regele Charles al III-lea dupa ce suveranul britanic a acceptat demisia lui Liz Truss, care s-a aflat la guvernare…

- Rishi Sunak a fost declarat luni urmatorul lider al Partidului Conservator al Marii Britanii de catre șeful Comitetului 1922 al Partidului Conservator, ceea ce inseamna ca este pe cale sa devina urmatorul prim-ministru al țarii, relateaza Reuters. Sunak, unul dintre cei mai bogați politicieni din Westminster,…

- Guvernul britanic a prezentat vineri cel mai radical pachet de reduceri de taxe de dupa anul 1972, diminuand povara fiscala atat pentru angajati cat si pentru companii, si in paralel a anuntat o crestere semnificativa a imprumuturilor, totul in incercarea de a stimula potentialul de crestere pe termen…

- Premierul britanic Liz Truss s-a angajat luni sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa.

- In cazul reclamelor digitale, cheltuielile au reprezentat 53% din suma totala de 4,80 miliarde de dolari pe care industria a alocat-o pentru publicitate in perioada respectiva, potrivit datelor publicate de firma Standard Media Index (SMI). Suma totala alocata pentru publicitate, in valoare de 5,50…

- Liz Truss will replace Boris Johnson as Britain‘s prime minister on Tuesday, travelling to see Queen Elizabeth in Scotland before appointing a new team of ministers to tackle an economic crisis and draw her deeply divided party together, according to Reuters. Truss defeated rival Rishi Sunak in a vote…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 26,69 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 33,97 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…