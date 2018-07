The Economist: Adversara politicienilor corupti, Kovesi a fost demisa pentru ca si-a indeplinit prea bine misiunea

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia PSD – ALDE ar urma sa anunte luni decizia cu privire la demararea procedurilor de organizare a referendumului privind suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta nu a luat inca o decizie dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca trebuie sa o revoce din functie Laura Coduta Kovesi.…

- "Noi nu suntem asa pesimisti ca domnul Tusk, nu stiu de ce este atat de pesimist. Si ieri, in sesiunea destinata securitatii, m-am exprimat clar, si nu am fost singurul, pentru intarirea relatiei transatlantice. Am subliniat importanta acestei relatii, importanta relatiei dintre NATO si Uniune. Si…

- Publicația The New York Times a dedicat un amplu materiale justiției din Romania și lupte impotriva corupției, intitulat: ”In lupta cu cabala Statului Paralel liderii din Romania ataca procurorul șef anti-corupție”. Materialul din NYT incepe cu prezentarea lui Liviu Dragnea și a mesajului transmis de…

- Liviu Dragnea il acuza pe președintele Klaus Iohannis ca incearca sa destabilizeze Curtea Constituționala, dupa decizia privind revocarea șefei DNA, șeful PSD susținand ca o dovada in acest sens este intalnirea dintre consilierul prezidențial Simina Tanasescu și judecatorul CCR Petre Lazaroiu. „Adica…

- Intrebat daca este de parere ca vor iesi oamenii in strada daca se decide sa se adopte Codul penal prin OUG, Florin Iordache a declarat: ”Oamenii trebuie sa inteleaga ca si aceste trei coduri trebuie odata si odata adoptate. Modul in care se pozitioneaza opozitia, modul in care se pozitioneaza presedintele…

- SUA și-au deschis ambasada de la Ierusalim, provocand un val de reacții internaționale! Aliații obișnuiți din Europa au criticat decizia lui Donald Trump de a muta ambasada de la Tel Aviv. Romania, prin vocea premierului Viorica Dancila și a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, e cel…

- Lucrarile ar trebui sa demareze in toate tarile riverane (Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Romania, Bulgaria, Serbia, Tirana, Grecia) cel tarziu in anul 2019, dar o portiune din autostrada este deja construita la nord de Marea Neagra. Fiecare stat va plati portiunea…

- Boyko Borissov, prim-ministrul Bulgariei, a cerut, luni Blocului comunitar sa elimine standardele duble utilizate de anumite companii care vand produse de calitate inferioara in Europa de Est sub aceleasi branduri si ambalaje utilizate pe pietele occidentale, informeaza site-ul agentiei Reuters.…