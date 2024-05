Stiri pe aceeasi tema

- Un nou episod ce atrage atenția asupra familiei Badalau, dupa ce numele lui Gabi Badalau a ajuns, fara vina sa, intr-un dosar legat de droguri droguri! DIICOT a sechestrat Lamborghini-ul Urus al Gabi Badalau, evaluat la impresionanta suma de 350.000 de euro, dupa ce fiul fostului ministru al Economiei…

- Caz de film! Gabi Badalau a incercat sa iși vanda bolidul Lamborghini Urus și a ramas fara mașina! Fiul celebrului pesedisti Niculae Badalau a incercat sa iși vanda mașina de 300.000 de euro. A gasit cumparator un barbat care i-a oferit 150.000 de euro, ba chiar i-a dat un avans de 50.000 de euro!

- Mariana Moculescu se teme de eclipsa de soare ce va avea loc peste cateva zile, pe 8 aprilie. Cu toate ca va traserva Statele Unite ale Americii, vedeta considera ca se pot pune la cale planuri diabolice ce pot schimba cursul omenirii.

- Interlopul Bebino, care a mai avut probleme cu legea in trecut, a fost saltat din pat de mascați. Liderului clanului Sportivilor i se aduc mai multe acuzații, asta dupa ce ar fi reușit sa vanda cu acte false o mașina pe care a luat-o drept garanție de la o femeie.

- In cursul saptamanii trecute, joi, Anița Condescu a primit un ordin de restricție de a nu se apropia de soț și de copil la mai multe de 200 de m. Vineri, insa, ordinul de restricție a fost anulat, așa ca vedeta a mers sa iși vada copilul la domiciliul tatalui.

- Artistul Guess Who (care a ieșit pozitiv la cocaina, la volan) și fiul unui angajat al Secretariatului General al Guvernului (condamnat pentu ca a lovit cu mașina un polițist) au ceva in comun: amandoi au fost iertați de DIICOT, dupa ce au fost prinși cu droguri!

- Probleme pentru trapperul Gheboasa. Potrivit informațiilor aparute in presa, acesta este cercetat pentru consum de droguri, dupa ce a fost depistat in Capitala avand asupra sa o cantitate de canabis. “Fata de un suspect sunt continuate cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de detinere, fara…

- Cantarețul dambovițean Gheboasa are din nou probleme cu legea! Cantarețul, pe numele sau real Gabriel Gavriș, a fost audiat, vineri seara, de DIICOT Dambovița, intr-un dosar de trafic de droguri. Acesta a fost ridicat de polițiști de pe Bulevardul Timișoara, din București, potrivit antena3.ro. Pana…