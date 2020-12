Stiri pe aceeasi tema

- Animatia „The Croods: A New Age”, pentru care si-au imprumutat vocile, intre altii, Nicolas Cage, Emma Stone si Ryan Reynolds, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, potrivit news.ro.In al doilea weekend de la premiera, filmul Universal si DreamWorks a generat incasari…

- Lungmetrajul de animatie "The Croods: A New Age" a inregistrat cel mai bun debut in box-office-ul nord-american de la inceputul pandemiei de COVID-19, dupa ce a obtinut in weekendul ce a urmat sarbatorii Thanksgiving (Ziua Recunostintei) incasari de 9,71 milioane de dolari, informeaza Reuters. Thanksgiving…

- Comedia cu accente horror "Freaky", lansata de Universal Pictures si Blumhouse Productions, s-a clasat pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv cu incasari de 1,22 milioane de dolari, obtinute din 2.057 de cinematografe, potrivit cifrelor publicate de compania…

- Comedia horror Freaky”, cu Vince Vaughn si Kathryn Newton, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de peste 3,5 milioane de dolari, potrivit news.ro.In filmul regizat de Christopher Landon, cu buget de 6 milioane de dolari, Vaughn joaca rolul unui criminal in…

- Thrillerul de actiune "Honest Thief", produs de compania Open Road Films, s-a mentinut pentru al doilea weekend consecutiv pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 2,35 milioane de dolari, obtinute in urma proiectiilor realizate in 2.502 de cinematografe, potrivit datelor transmise…

- Filmul de actiune „Honest Thief”, cu Liam Neeson in rol principal, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de putin peste 2 milioane de dolari., potrivit news.ro.Lungmetrajul regizat de Mark Williams a generat, in al treilea weekend de la premiera, incasari…

- Lungmetrajul "Tenet", un thriller SF produs de Warner Bros., s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul din America de Nord, obtinand weekendul trecut incasari de 2,7 milioane de dolari din 2.722 de cinematografe in cea de-a sasea saptamana de prezenta pe marile ecrane, in contextul in care administratorii…