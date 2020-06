Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a prognozei pentru urmatoarele zile, evenimentul THE CONCERT drive-in va fi amanat o saptamana și va avea loc pe 26, 27 și 28 iunie, in parcarea principala de la Romexpo. Deoarece experiența THE CONCERT drive-in a fost gandita in detaliu, pentru ca publicul sa se poata bucura de muzica, de show-uri live și de activari inedite, a fost decisa reprogramarea pentru weekendul viitor. Line-up-ul și condițiile de participare raman aceleași, accesul se va face incepand cu ora 19:00, iar biletele achiziționate pentru acest weekend sunt valabile pentru 26, 27…