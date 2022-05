The Avener, alaturi de Waldeck si Patrizia Ferrara lanseaza single-ul Quando Quando

Stiri pe aceeasi tema

- „Mi-e dor de tine” este single-ul pe care direcția 5 l-a pregatit pentru vara aceasta, o piesa plina de emoție, o balada romantica ce surprinde prin fiecare vers sentimentele prin care un indragostit trece atunci cand jumatatea lui nu-i este alaturi. Compus de catre Marian Ionescu și Luciana Geamanu,…

- Primavara și-a intrat pe deplin in drepturi, iar timpul frumos inspira artiștii sa scoata in public acele creații muzicale și video la care au lucrat intens. Interpreta din Republica Moldova, Diana Malancea, stabilita de ani buni la Londra, activand in domeniul IT, ulterior avand o cariera tocmai in…

- Grimus lanseaza azi cel de-al 4-lea cantec de pe viitorul album de studio, intitulat „Soarele (rasare și singur)” și anunța turneul național de promovare al albumului „Abandonic”. Piesa “Soarele (rasare și singur)” vorbește despre pierdere și renaștere și a fost compusa in timpul pandemiei. Piesa “Soarele…

- “TamTamTam” este cea mai recenta lansare MADNETIC x 6ndyou, ce poate starni cele mai puternice emoții in legatura cu persoana iubita. Melodia a fost compusa de Madalin Roșioru și Andrian Barbaros intr-una din lungile sesiuni de studio. Madalin Roșioru, cunoscut ca MADNETIC, este un producator roman…

- Cea mai recenta perfecțiune pop a lui Zoe Wees vine sub forma noului ei single „Lonely”, unde continua sa vorbeasca despre sanatatea sa mintala. Piesa urmeaza EP-ului ei de debut „Golden Wings”, care a strans peste 1,2 miliarde de streamuri la nivel global. Wees este pe cale sa-și inceapa turneul european…

- Dupa colaborarile muzicale cu Betty Blue pentru „Amandoua” și cu Lino pentru „Dubios”, BIA lanseaza un nou single solo. „Doare mai puțin” este cadoul muzical pe care BIA l-a pregatit pentru fani, o piesa fresh cu versuri sensibile. Compusa de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Diana Sturza, DJ SAVA,…

- Dupa ce a cucerit juriul Selecției Naționale Eurovision și s-a clasificat in marea finala, PETRA lanseaza „Ireligios”, o piesa sensibila, cu un mesaj puternic. „Ireligios” este al doilea single al artistei și este insoțit de un videoclip dinamic regizat de catre NGM Creative și filmat in inima munților,…

- Miercuri, 23 februarie, Marta Popovici lanseaza alaturi de On The Fly primul single de pe albumul ROUND DANCE. Marta Popovici & On The Fly este una dintre cele mai efervescente trupe cu influențe jazzistice din noua generație. Fondata in anul 2018, trupa a inceput sa se dezvolte in cadrul Universitații…