Thailanda: O cafenea amenajată într-un avion dezafectat oferă clienţilor posiblitatea de a se simţi din nou ''pasageri'' Desi restrictiile impuse de pandemia de COVID-19 au limitat posibilitatea de deplasare in cazul a milioane de persoane de pe tot globul, thailandezii au gasit o modalitate de a se bucura din nou de experienta unei calatorii, servind o cafea la un local amenajat intr-un avion dezafectat, informeaza AFP. In orasul turistic Pattaya, ''pasagerii'' isi ocupa locurile pe scaunele de la clasa intai ale unui avion dezafectat. Cu biletele de calatorie in maini, unii dintre acestia opteaza chiar pentru o vizita in cabina pilotilor. ''Datorita acestei cafele, pot sa ocup un loc la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

