- Elevii nu dau teza in acest an școlar, acestea fiind suspendate, iar la sfarșitul semestrului al doilea mediile la toate disciplinele se obțin prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat intreg. „Pentru anul școlar 2020-2021 sunt suspendate tezele (lucrarile scrise semestriale),…

- Ai putea sa faci orele de sport fara masca. Sindicatele din Educație și Federația parinților cer Ministerului Sanatații sa renunțe la aceasta regula. Ministerul Educației anunța la finalul saptamanii trecute ca va propune celor de la Sanatate același lucru. Sindicatele și parinții susțin ca purtarea…

- Deși Sorin Cimpeanu a declarat ca, in aceasta saptamana, „lucrul care mi-a creat cea mai mare satisfacție a fost bunul mers al vaccinarii cadrelor didactice”, și ca, tot in aceasta saptamana lucru lcare l-a deranjat este legat de obligativitatea purtarii maștii la orele de Sport.Ministrul Educației…

- Ministerul Educatiei sustine varianta ca masca de protectie sanitara sa nu fie purtata de catre elevi in timpul orelor de educatie fizica, mergand pe modelul practicat de Luxemburg, a declarat, miercuri, ministrul Sorin Cimpeanu. El a precizat ca, in cursul diminetii, a solicitat o situatie cu privire…

