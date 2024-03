Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea sa angajeze credite bancare cu garanții de stat și cu dobanzi subvenționate, printr-o schema de ajutoare de aproape 12,5 miliarde lei (2,5 miliarde euro), lansata in consultare publica de Ministerul Finanțelor. Noul Program IMM Plus…

- Ministerul Finanțelor continua programul Fidelis adresat populației, adica acele titluri de stat care se listeaza pe piața de capital (la BVB). Cei interesați pot subscrie de miercuri (21 februarie) pana in 1 martie.

- Ministerul Finantelor a anuntat lansarea unor emisiuni de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur cu dobanzi anuale atractive de 6.00% si 6.75%, scadente la 1 an si la 3 ani. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. „Titlurile de stat pot fi cumparate…

- Romanii pot imprumuta Statul pe 1 și 3 ani la dobanzi de 6%, respectiv 6,75%, incepand de luni, 12 februarie prin titluri Tezaur. Ministerul Finantelor anunta lansarea urmatoarelor emisiuni de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur cu dobanzi anuale atractive de 6.00% și 6.75%, scadente…

- Ministerul Finanțelor a anunțat inceperea celei de-a doua ediții a programului de titluri de stat Tezaur pentru anul 2024, oferind investitorilor dobanzi atractive și opțiuni de economisire pe termen scurt și lung. Programul, lansat luni, 15 ianuarie, ofera titluri de stat cu dobanzi anuale de 6,10%…

- Ministerul Finanțelor a lansat luni, 18 decembrie, o noua ediție Tezaur cu dobanzi anuale de pana la 7,10%. Romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR , cu scadența de 1 și 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,10% și, respectiv, 7,10%, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finanțelor. Titlurile…

- Ministerul Finantelor a lansat ultima editie Tezaur din 2023, cu dobanzi neimpozabileRomanii pot investi, incepand de luni, 18 decembrie 2023, in titlurile de stat Tezaur, cu scadenta de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,10% si, respectiv, 7,10%, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului…

- Ministerul Finanțelor lanseaza o noua ediție a titlurilor de stat Tezaur pe 1 și 3 ani la dobanzi de 6,1 – 7,1% pe an. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata.