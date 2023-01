Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei comunei Balaușeri anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Alimentare cu apa in localitațile Balaușeri și Chendu, comuna Balaușeri, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Balaușeri, satele Balaușeri și Chendu.…

- Cincisprezece mașini de epoca au ars complet in incendiul violent care a cuprins aseara o hala din parcul industrial Tetarom I, din Cluj-Napoca. Hala care a luat foc adapostea și un service in care proprietarul recondiționa mașini de epoca.Mașinile de epoca ii aparțin lui Cosmin Pavel, patronul…

- Reunit in ședința ordinara luni, 28 noiembrie a.c., Consiliul Județean Cluj a aprobat proiectul de edificare a Spitalului Pediatric Monobloc, in vederea finanțarii acestuia in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Profitam de aceasta…

- Primaria Constanta, reprezentata prin Primar Vergil Chitac, anunt publicul interesat asupra depunerii solicit rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "POLICLINICA MUNICIPALA SPECIALIZAREA CARDIOLOGIE SI ONCOLOGIE CONSTANTA ndash; SPITAL NOU, INCLUSIV ORGANIZARE DE SANTIER", propus a fi…