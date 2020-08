Alte 952 de noi cazuri de Covid-19, din 14.670 teste prelucrate, și 39 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. Potrivit GCS, pana duminica, in Romania, au fost confirmate 86.785 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 37.665 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.785 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 952 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate,…