- Vaccinul anti-Covid-19 produs de Pfizer/BioNTech a aratat o eficacitate de 90,7% in testele clinice efectuate in cazul copiilor cu varste intre 5 și 11 ani, a anunțat vineri producatorul farma american, potrivit Reuters. 16 copii din cadrul testelor care au primit placebo au facut Covid-19, comparativ…

- Administratia Biden a prezentat miercuri un plan de vaccinare a milioane de copii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Pentru asta, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech trebuie autorizat pentru aceasta categorie de varstp. Daca vaccinul dezvoltat de Pfizer si BioNTech va obtine o…

- Administrația pentru Medicamente și Alimente (FDA) din Statele Unite a anunțat, marți, ca vaccinul Covid-19 produs de Moderna nu intrunește toate criteriile pentru utilizarea dozelor de rapel, anunța Reuters. Se pare ca eficacitatea vaccinului este și ramane suficient de mare astfel incat nu ar fi necesara…

- Majoritatea copiilor din Africa vor fi vaccinati impotriva malariei, in urma unei decizii istorice luate in lupta impotriva maladiei fatale, anunța BBC. Malaria este unul dintre flagelurile umanitatii de mii de ani si ucide, in principal, copiii. Realizarea unui vaccin, dupa mai mult de un secol de…

- Compania AstraZeneca a solicitat, marti Agentiei pentru alimente si medicamente (FDA) din Statele Unite autorizarea tratamentul sau anti-COVID-19 bazat pe anticorpi. Medicamentul cu actiune indelungata ar putea fi administrat in principal persoanelor cu sisteme imunitare compromise, informeaza DPA.…

- Saloanele de coafura din Marea Britanie au raportat tot mai multe cazuri de alergii la vopseaua de par, in cazul unor femei care au fost bolnave de COVID-19. Specialiștii analizeaza acum daca infecția cu noul coronavirus poate reprograma sistemul imunitar, așa cum fac și alte boli. “Reacția a fost atat…

- Autoritațile din SUA vorbesc deja de o a doua doza in cazul vaccinului Johnson&Johnson, administrat in doza unica impotriva COVID-19. Cercetatorii companiei americane spun ca protecția oferita impotriva virusului crește de 9 ori in acest caz. Specialiștii companiei americane susțin ca doza suplimentara…

- AstraZeneca a devoltat un nou cocktail cu anticorpi impotriva coronavirusului. Cercetatorii americani spun ca mai multe medicamente folosite pana acum in alte afecțiuni s-au dovedit a fi eficiente in reducerea Covid-19. Specialiștii se concentreaza tot mai mult sa gaseasca noi medicamente care sa combata…