Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații spune ca Arena Naționala nu indeplinea condițiile legale pentru a funcționa ca locație pentru testarea populației din București pentru determinarea anticorpilor anti-coronavirus. In ceea ce privește declarațiile primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pe acest subiect,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, ca testarea bucurestenilor de tip anticorpi la SARS-CoV-2 va continua pe legislatia internationala in unitati sanitare, dupa ce actiunea de pe Arena Nationala a fost blocata, noteaza Agerpres."Noi vom continua aceste testari pe legislatia internationala.…

- Primarul general al Capitalei amenința Guvernul cu o plangere penala. Gabriela Firea spune ca Direcția de Sanatate Publica București și Ministerul Sanatații se fac vinovate de abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce nu au permis testarea bucureștenilor pe Arena Naționala. Edilul…

- Atacata in mai multe randuri pentru initiativa de a testa cetatenii asimptomatici, Gabriela Firea a declarat in exclusivitate la Romania TV ca s-a ocupat personal de testarea angajatilor publici, respectiv medicii si autoritatiile care s-au ocupat sa pastreze ordinea publica in timpul pandemiei. …

- Gabriela Firea are in plan sa testeze bucurestenii pentru coronavirus in cadrul a doua proiecte diferite, unul care foloseste teste Real-Time PCR, iar altul cu teste rapide de "anticorpi" pe care l-a pregatit din luna marie, dar pe care Ministerul Sanatatii nu si l-a asumat la momentul respectiv.…

- Gabriela Firea anunța ca luni incepe proiectul de testare de tip anticorpi, pe un esantion de 10.500 de bucuresteni. Testele se vor realiza la Arena Nationala. Testele nu vor fi rapide, ci cele de tip anticorpi, si se vor realiza pe un esantion de 10.500 de bucuresteni, in prima faza. „Maine voi organiza…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a lasat sa se ințeleaga, luni seara, la Digi24, ca testarea populației pentru Covid, anunțata de primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu are relevanța medicala și științifica, iar Ministerul Sanatații nu o gireaza in niciun fel.

- Victor Costache, ministrul sanatatii, a anuntat ca toti bucurestenii ar putea fi testati pentru coronavirus. Planul pus la cale de minister este insa unul cu sanse utopice in acest moment, cand Romania poate efectua peste 1.000 teste pe zi. Costache a facut afirmatia intr-un interviu acordat Stirilor…