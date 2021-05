Stiri pe aceeasi tema

- Prin ordinul ministrului Sanatații publicat in 10 mai in Monitorul Oficial, farmaciile care vor sa administreze teste rapide de detecție a coronavirusului vor avea de depașit cateva etape birocratice pentru a demara efectiv procedura. Mai intai, au de obținut un aviz temporar, pe 6 luni, de la DSP,…

- Testarea rapida in farmacii pentru depistarea COVID 19, aprobata de Ministerul Sanatatii. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat astazi, 10 mai a.c., ordinul privind activitatea de testare in farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS CoV 2. Astfel, farmaciile…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației: “Testele din saliva ar putea fi introduse in școli. Vor fi validate de un test PCR”. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vrea teste de saliva in școli, cel puțin pentru o anumita categorie de elevi și profesori. Pana acum, testarea pentru COVID-19, in școli, a fost…

- La revenirea elevilor in școli, cei care prezinta simptome ar trebui testați, iar in acest sens Ministerul Sanatații cauta soluții. Testarea anti-COVID in școli se poate face cu ajutorul testelor antigen rapide pentru ca acestea nu sunt invazive, ci de tip exudat, deci nu strabat mucoase, a declarat…

- Europarlamentarul Victor Negrescu: „Luptele politice dintre PNL si USR afecteaza educatia. Fara testarea rapida, redeschiderea scolilor risca sa fie amanata” Europarlamentarul PSD de Alba, Victor Negrescu afirma, luni, ca, din cauza rafuielilor politice, scolile risca sa ramana inchise”, referindu-se…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a spus, in briefingul de presa de la Palatul Victoria de joi, 25 martie, ca a fost aprobata instituirea cadrului legal pentru testarea rapida antigen in farmacii. In acest sens, vineri, vor avea loc discuții la Ministerul Sanatații pentru definitivarea procedurilor.…

- Testele vor fi disponibile și la personalul din cabinetele școlare, fiind livrate inclusiv celor care lucreaza cu unitatea de invațamant, precum șoferii autobuzelor.Testarea este recomandata sa se faca indiferent daca cei mici au sau nu simptome. Astfel, a spus Serviciul public de Sanatate, ”vor fi…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov a publicat protocolul de testare rapida antigen COVID-19, in unitațile de invațamant. Potrivit protocolului elaborate de Ministerul Sanatații, utilizarea testelor rapide antigenice in unitațile de invațamant pentru: elevii simptomatici a caror simptomatologie…