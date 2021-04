Testamentul pe care Nelu Ploieșteanu îl avea pregătit. Cui i-a lăsat artistul întreaga avere Nelu Ploieșteanu s-a stins din viața vineri, la varsta de 70 de ani, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Artistul avea testamentul pregatit in urma cu ceva timp. Interpretul de muzica lautareasca a marturisit, la un moment dat, ca și-a facut deja testamentul și ca averea le va reveni in mod egal copiilor sai. „Stiti de ce? Pentru ca eu nu am avut nimic de la parinții mei, n-am avut cu cine sa ma cert pe avere”, a explicat Nelu Ploieșteanu, potrivit Viva.ro . Artistul a avut cinci copii, patru fete și un baiat, pe nume Mihaița, care s-a stins din viața cu trei ani in urma, din cauza unei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Ploieșteanu a fost unul dintre cei mai iubiți artiști de muzica lautareasca din Romania. Muzica lui era apreciata și știa de fiecare data, sa aduca zambetul pe buze tuturor celor care il ascultau. Puțini știu cați copii a lasat in urma artistul, dar și detalii despre testamentul sau.Nelu Ploieșteanu…

- Puțin știu de fapt ca Nelu Ploieșteanu nu este numele real al cantarețului de muzica lautareasca. Nelu Ploieșteanu s-a nascut in decembrie 1950, in Ciorani, Prahova. Numele sau real este Ion Dumitrache Citește și Muzica lautareasca a ramas fara Nelu Ploieșteanu. Artistul a incetat din viața azi „M-am…

- Florin Condurațeanu a facut declarații sfașietoare la Antena Stars, dezvaluind care a fost cauza morții lui Nelu Ploieșteanu. Celebrul jurnalist a stat de vorba cu medicii de la Spitalul Floreasca, loc in care a fost internat regretatul cantareț, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Plamanii acestuia erau…

- Pe tot parcursul vieții, Nelu Ploieșteanu a știut sa puna banul deoparte, ba chiar iși facuse și testamentul, pentru ca știa ca, inevitabil, avea sa urmeze și ziua in care va deceda. Artistul a muncit toata viața și a vrut sa se asigure ca toata familia lui are din ce trai și nu duce grija zilei de…

- Este doliu in lumea muzicii. Nelu Ploieșteanu a murit la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut de prietenii acestuia pe rețelele de socializare.Cantarețul s-a prezentat in urma cu cateva saptamani la spital pentru ca se simțea rau. Inițial, el a refuzat internarea insa ulterior starea sa de sanatate…

- Colegiul Medicilor din judetul Bihor s-a autosesizat dupa ce medicul Flavia Grosan a afirmat ca a vindecat 1.000 de persoane bolnave de COVID cu un antibiotic, in cabinetul ei privat, și ca tratamentele din spitale duc la decesul pacienților. „Obiectivul meu de la inceputul pandemiei a fost ca niciun…

- Interpretul de muzica lautareasca, Nelu Ploieșteanu, se afla in stare grava la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din Capitala. Artistul este bolnav de COVID-19, plamanii fiindu-i afectați in proporție de 70%. „In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu.…

- Nelu Ploieșteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, este internat in stare grava la Spitalul Floreasca. Interpretul este infectat de COVID-19 și, potrivit jurnalistei Mara Banica, plamanii sunt afectați in proporție de 70%. Polonia nu sta pe ganduri:…