Desenul detaliat ilustreaza un colț idilic de gradina, plin cu o varietate de legume și plante. La o privire rapida, scena pare o simpla reprezentare a vieții la țara. Totuși, in aceasta imagine pitoreasca se ascunde o provocare pentru cei cu ochi de vultur: undeva, printre legumele viu colorate, se afla o pereche de caști de urechi. Provocarea consta in a le identifica in mai puțin de șapte secunde.Popularitatea iluziilor opticeIluziile optice precum aceasta se bucura de o popularitate enorma online, oferind o metoda distractiva și angajanta de a stimula mintea. Specialiștii subliniaza beneficiile…