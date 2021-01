Tesla si BMW pot primi bani europeni pentru a produce baterii necesare masinilor electrice Uniunea Europeana a aprobat, marti 26 ianuarie 2021, un program prin care producatorii de baterii pentru masini electrica sa poata primi finantare, astfel incat sa concureze liderul mondial in domeniu, care este China.



Aprobarea proiectului european de inovatii in domeniul bateriilor, in valoare de 2,9 miliarde de euro, urmeaza lansarii, in 2017, a Aliantei Europene a Bateriilor, care are ca obiectiv sustinerea industriei in timpul tranzitiei de la carburantii fosili.



"Comisia Europeana a aprobat intregul proiect. In urmatoarea etapa vor urma notificarile de finantare individuala… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

