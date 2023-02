Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de automobile din SUA planuise initial sa produca baterii complete la fabrica Gruenheide din Germania, cu o capacitate maxima de peste 50 gigawati ora pe an. Dar, avand in vedere ca Statele Unite ofera producatorilor de vehicule electrice care se aprovizioneaza cu baterii din Statele Unite…

- Tesla a concediat zeci de angajati din departamentul sau Autopilot, al uzinei sale din Buffalo, din New York, la o zi dupa ce muncitorii au lansat o campanie pentru formarea unui sindicat, potrivit unei plangeri depuse la o agentie guvernamentala, transmite Reuters. La inceputul acestei saptamani, lucratorii…

- Ford Motor a raportat o scadere a profitului net cu 90% in trimestrul patru din 2022, ceea ce i-a determinat pe oficialii producatorului auto american sa declare ca nivelul costurilor este prea ridicat, avertizand ca anul acesta vor urma noi reduceri, transmit AP si Reuters.Directorul general…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a livrat primul camion electric Semi al companiei catre PepsiCo, fara a oferi previziuni actualizate pentru pretul camionului, planurile de productie sau cantitatea de marfa pe care ar putea-o transporta, transmite Reuters. Musk, care a aparut pe scena la un eveniment…

- Tesla dezvolta o noua versiune a automobilului Model 3, pentru reducerea costurilor de productie si cresterea atractivitatii, au declarat patru persoane care cunosc acest efort, transmite Reuters. Unul dintre obiectivele automobilului reproiectat, cu numele de cod "Highland", este reducerea numarului…

