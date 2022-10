Stiri pe aceeasi tema

- Analistii de pe Wall Street estimeaza ca cele mai mari 6 banci din Statele Unite au constituit in trimestrul al treilea provizioane de aproape 5 miliarde de dolari pentru credite neperformante, in conditiile in care se pregatesc pentru o posibila recesiune globala, transmite Reuters, conform news.ro.…

- Veniturile totale medii lunare pe gospodarie au reprezentat 6.241 lei in trimestrul II 2022, iar pe persoana veniturile au fost de 2.481 lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Cheltuielile totale ale populatiei au fost, in trimestrul II 2022, in medie, de 5.375 lei lunar pe…

- S-ar putea ca povestea de dragoste a Wall Street-ului cu Elon Musk sa se fi terminat? In urma cu șase luni, acțiunile Tesla zburau la inalțime. Compania era evaluata la 1.100 miliarde de dolari – mai mult decat o duzina de alți producatori auto de top la un loc – și anunța planuri pentru o […] The post…

- Dupa o saptamana afectata de preocuparile legate de inflatie, de cresterea ratelor dobanzilor si de semnele de avertizare economice de rau augur, indicii S&P 500 si Nasdaq au suferit cele mai grave scaderi procentuale saptamanale din iunie. Actiunile americane au incheiat tranzactiile de vineri in scadere,…

- Aramco se alatura unor companii petroliere precum Exxon Mobil si BP, care au obtinut rezultate solide sau record, in ultimele saptamani, dupa ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei au tensionat o piata globala deja insuficient aprovizionata, provocand o crestere a preturilor titeiului si gazelor…

- Saptamana trecuta, producatorul de automobile din Detroit a oferit investitorilor putin mai multa claritate cu privire la modul in care intentioneaza sa atinga acest obiectiv si sa-si transforme afacerea construita pe masini care consuma benzina. Deoarece vehiculele electrice detin o cota tot mai mare…

- Pfizer a obtinut venituri si un profit record in trimestrul al doilea, depasind asteptarile Wall Street, determinate de vanzarile vaccinului sau pentru Covid-19 si ale tratamentului antiviral Paxlovid, transmite CNBC.

- Producatorul de masini electrice Tesla a raportat rezultatele trimestriale ale companiei din T2 2022 in cadrul unui apel efectuat miercuri, potrivit CNBC, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…