- Scadere neașteptata: O singura vanzare Tesla in Coreea de Sud in luna precedentaTesla a vandut luna trecuta un singur vehicul electric (EV) in Coreea de Sud, cererea fiind afectata de temerile privind siguranta si pretul, dar si de lipsa infrastructurii de incarcare, transmite Bloomberg, potrivit…

- Se vorbește de mai mulți ani despre o mașina Tesla mai accesibila la preț, una care in SUA sa coste de la 25.000 de dolari, iar in Europa, de la aproximativ 25-30.000 de euro. O astfel de mașina poate fi construita și lansata, dar sunt multe obstacole de depașit. De ce va fi un moment istoric?

- Tesla pregatește producția vehiculului electric „Redwood” la un preț accesibil, din iunie 2025, și construirea unei fabrici auto in India. Elon Musk are in plan sa fabrice camionete „Cybertruck” și robotaxiuri electrice autonome la scara larga pentru a schimba peisajul urban actual, care e bazat pe…

- BMW a declarat ca cererea pentru masinile sale de lux alimentate cu benzina a atins anul trecut cel mai inalt nivel si se asteapta ca modelele complet electrice sa conduca cresterea viitoare, potrivit Bloomberg. Constructorul german de automobile premium poseda o lista ampla de comenzi pentru vehicule…

- Compania chineza Xiaomi dezvaluie primul model de mașina electrica. SU7 iși propune sa rivalizeze cu Porsche sau Tesla. Xiaomi este cunoscut pentru producția de telefoane și gadget-uri,aventurarea sa pe piața mașinilor electrice fiind o premiera. Sedanul SU7, unde SU reprezinta prescurtarea pentru „Speed…

- Lei Jun, cofondatorul și CEO-ul Xiaomi, a dezvaluit primul vehicul electric al companiei, marcand intrarea producatorului chinez de smartphone-uri pe piața extrem de competitiva a vehiculelor electrice din țara. Miliardarul nu a dezvaluit o data exacta de lansare sau prețul pentru modelul SU7, prescurtare…

- Producatorul chinez de telefoane smart Xiaomi și-a prezentat joi prima mașina electrica, afirmand totodata ca iși propune sa ajunga printre primii 5 producatori auto din lume, anunța Reuters.

- Renault va utiliza numele Twingo pentru un mic model electric de oraș care va fi produs in Europa și va fi lansat in 2026, la un preț de sub 20.000 de euro. Compania promite reduceri de costuri in producție pentru a putea vinde mașina la acest preț și va insista mult pe optimizari la baterie.