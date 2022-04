Tesla a livrat 310.048 de vehicule electrice în primul trimestru, sub aşteptările analiştilor Compania a produs in primele trei luni ale anului 305.407 vehicule. In aceeasi perioada a anului trecut, Tesla a livrat 184.800 de vehicule si a produs 180.388 de unitati. Compania a deschis recent o noua fabrica in Brandenburg, Germania, si a organizat ceremonia de inaugurare pe 22 martie. Tesla intentioneaza, de asemenea, sa organizeze o mare deschidere si un eveniment ”cyber rodeo” pe 7 aprilie, la o alta fabrica noua de asamblare de vehicule in care se construieste la Austin, Texas. Tesla si-a mutat oficial sediul la Austin incepand cu 1 decembrie, dar inca opereaza prima sa fabrica de masini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

