Tesla a livrat 140.000 de autoturisme în trimestrul al treilea Tesla a livrat 140.000 de autovehicule in trimestrul al treilea, un nou record pentru producatorul de mașini electrice. Elon Musk a promis insa ca va livra 500.000 de mașini pana la sfarșitul anului, o promisiune greu de ținut. Ca sa ajunga la jumatate de milion de mașini, Tesla ar trebui sa livreze 180.000 de vehicule in ultimul trimestru al anului, mult peste actualul record. Producția a fost susținuta de mega-fabrica de la Shanghai, iar daca, iar daca nu ar fi fost pandemia, care l-a obligat pe Elon Musk sa inchida temporar fabricile din Shanghai si Fremont, cifrele ar fi fost mult mai mari.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

