Stiri pe aceeasi tema

- 18 septembrie 2022| „Festivalul Prunelor” de la Ceru Bacainți – Bulbuc. Demonstrații de gastronomie tradiționala și spectacol folcloric 18 septembrie 2022| „Festivalul Prunelor” de la Ceru Bacainți – Bulbuc. Demonstrații de gastronomie tradiționala și spectacol folcloric Primaria comunei Ceru Bacainți,…

- FC Botoșani și Farul au remizat, scor 1-1, in etapa #4 din Liga 1. Mihai Teja, antrenorul moldovenilor, a oferit prima reacție dupa egalul obținut de echipa sa. Teja a laudat jocul spectaculos dintre cele doua formații și este mulțumit cu rezultatul de egalitate obținut de Botoșani. „A fost un meci…

- Adrian Iencsi, fostul fundaș al naționalei Romaniei, considera ca Marco Dulca este cel mai bun transfer facut de FCSB in aceasta vara. In ziua in care au anunțat achiziția lui Dulca, de la Chindia, FCSB i-a mai prezentat și pe Radu Boboc și Eduard Rdaslavescu, aduși de la Farul. In aceasta perioada…

- Argeșeanca Viorica Olivotto a fost declarata Tezaur Uman Viu de catre Ministerul Culturii, prin Comisia Naționala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Viorica Olivotto este meșter popular instructor la Secția de Țesut-Cusut Nucșoara a Centrului Județean de Cultura și Arte Argeș. Titlul…

- Pornit ca o inițiativa UNESCO, titlul de Tezaur Uman Viu este viager, personal și netransmisibil și se acorda pentru Romania de catre Comisia Naționala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

- Ministerul Culturii, prin Comisia Naționala pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Imaterial, a acordat titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU argeșencei Viorica Olivotto, ca recunoaștere pentru eforturile sale neostenite de purtatoare, creatoare și pastratoare de tradiții nealterate. Viorica Olivotto este…

- Manifestațiile au loc grație unui proiect transforntalier Romania – Ucraina implementat de Primaria municipiului Botoșani și Departamentul pentru Dezvoltare Economica, Ecologie și Eficiența Energetica din cadrul Primariei Ivano Frankivsk, Direcția Județeana de Cultura și Centrul de Resurse pentru Dezvoltare…