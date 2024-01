Stiri pe aceeasi tema

- Asociație romanilor expulzați in 1940 il așteapta pe premierul Ciolacu la Satu Mare pentru o lecție de istorie despre atrocitațile suferite de romani in perioada 1940-1945 alaturi de evrei din partea ocupantului hortyst. Ghetourile de evrei au fost la ordinea zilei in aceasta parte de țara, de aici…

- Presedintele Klaus Iohannis promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare, precum si pentru stingerea unor obligatii fiscale datorate…

- Legislatia din Ungaria privind "protejarea suveranitatii nationale", ce a fost adoptata in aceasta saptamana de Parlament, confera guvernului ungar "instrumente draconice", a opinat, miercuri, Departamentul de Stat al SUA, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania.Legea "inzestreaza guvernul…

- ”FARA PRECEDENT. Ciolacu si Bolos isi dau OUG de amnistie pentru falsificarea bugetului pe 2024. In draftul de OUG apar la art. XXI urmatoarele prevederi:Guvernul se excepteaza pe sine de la obligatia de a construi un buget care sa respecte principiile de responsabilitate fiscala. Pentru 2024, in mod…

- Legea pensiilor a primit votul final in Parlament. A fost adoptata cu 199 de voturi „pentru”, 39 de voturi „impotriva” și 17 abțineri, alaturi de un deputat care nu a votat.Proiectul de lege al Guvernului privind sistemul public de pensii a primit votul final, luni, 20 noiembrie, in Camera Deputaților,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, duminica seara, ca reforma instituțiilor statului propusa de premierul Marcel Ciolacu nu este doar „pe hartie” și ca Legea pensiilor era necesara pentru a inlatura nedreptatile din sistem. ”Este nedrept ca, romani care au iesit in momente diferite…