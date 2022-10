Teroare la APIA Călărași: Echipament de interceptare audio descoperit de angați în birou Situație tragi-comica intr-o instituție publica din Calarași, unde angajații au descoperit din greșeala echipamente de interceptare folosite pentru inregistrarea ambientala. Descoperirea are accente comice pentru ca angajații au ințeles ca ceva nu este in regula, atunci cand au descoperit dimineața urme de noroi lasate de niște pantofi masura mare chiar pe taburetul unui scaun de birou pe care, cel mai probabil, angajatul serviciilor s-a cocoțat ca sa instaleze dispozitivile de interceptare, potrivit CalarașiPress.ro. Dupa cateva minute de cercetare, angajații APIA au avut surpriza sa descopere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

