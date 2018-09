Termoficare Oradea începe probele pentru furnizarea căldurii Actiunea este necesara in vederea pregatirii retelei de termoficare pentru sezonul de incalzire 2018-2019. „In vederea pregatirii sezonului de incalzire, incepand cu data 15 septembrie, probele de etanșeitate a tuturor retelelor de distributie ale punctelor termice și instalațiilor interioare de incalzire. Pentru evitarea unor evenimente neplacute, solicitam tuturor utilizatorilor și consumatorilor sa finalizeze cu maxima operativitate lucrarile incepute, pana la data mentionata”, transmit reprezentanții companiei. De asemenea, operatorul serviciului de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

