In aceasta dimineața, DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau, impreuna cu polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, a demarat o serie de opt percheziții domiciliare in județul Bacau. Acțiunea vizeaza trei dosare de trafic de droguri de risc și mare risc. In perioada 2022 – martie 2023, gruparea de infractori a distribuit canabis și amfetamine, vizand in mod particular elevii și locuitorii din municipiul Bacau și imprejurimi. Acest lucru a atras atenția autoritaților care au declanșat investigația. Operațiune ampla Peste 20 de persoane sunt audiate la sediul DIICOT Bacau.…