- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din Capitala (CPCMB) a sanctionat contraventional Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti cu 10.000 de lei, in urma controalelor derulate pornind de la reclamatiile unei asociatii de proprietari din sectorul 3, potrivit Agerpres.

- ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a avut loc un control in ultimele zile la Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA pentru a verifica motivele nerezolvarii celor 31 de reclamatii ale unei asociatii de proprietari din Sectorul 3 al Capitalei, desi in baza de date a companiei…

- OMV-Petrom AMENDATA de ANPC pentru inducerea in eroare a consumatorilor OMV-Petrom, AMENDATA de ANPC pentru inducerea in eroare a consumatorilor Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu 172.000 de lei mai multi operatori economici din diferite domenii de activitate,…

- "Bucureștenii vor avea caldura și pe timpul zilei de la 1 noiembrie" Foto: pixabay.com Bucureștenii vor avea caldura și pe timpul zilei de la 1 noiembrie. Termoenergetica spune ca mai dureaza puțin procedurile. În plus, temperaturile diurne sunt ridicate și, deocamdata, nu este nevoie…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj a realizat, in ultimele zile, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniul alimentației publice, ca parte a unei tematici locale de control. 1 de 6 Pe raza județului Gorj au fost…

- ”Oțet din Vin SEINEANA” a fost retras din Lidl in urma unor verificari realizate de ANPC. Era produs din acid acetic și apa. In urma unor verificari desfașurate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu aproximativ 3 luni in urma, in lanțul de magazine Lidl, acțiuni de control…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a sanctionat compania Blue Air cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate incepand din 15 iunie pana in prezent. Potrivit unui comunicat de presa, concluziile cercetarilor realizate de comisarii ANPC au aratat ca au fost afectati peste 150.000…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a propus inchiderea locurilor de joaca din sase parcuri bucurestene, pentru o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni, si a amendat cu 10.000 de lei institutia din subordinea Primariei Capitalei, care administreaza aceste parcuri. Potrivit unui…