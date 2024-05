Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, referindu-se la candidatura lui Klaus Iohannis la sefia NATO, ca "de la ambitia personala si pana la a obtine aceasta functie este cale lunga".

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca retragerea candidatului coalitiei PSD - PNL pentru Primaria Capitalei reprezinta o „balbaiala politica de neiertat”, situatie din care ar decurge intrebarea daca exista vreo strategie pentru viitorul Romaniei, in conditiile in care pentru Bucuresti alianta…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul zilei de 31 martie 2024, cand Romania intra in Schengen cu frontierele aeriene și maritime. Liderul PNL a declarat ca urmatorul nostru obiectiv este clar și anume aderarea deplina la Spațiul Schengen, inclusiv cu granițele terestre, cat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa la Primaria Beclean, ca luni se va decide in Coalitie cine deschide lista la europarlamentare, dupa demisia Ramonei Chiriac. „Nu cred ca mai este timp pentru surprize si ne vom baza pe resursa umana a partidului, pe cei care…

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a declarat marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European. „Romania va decide pe 9 iunie daca va avea o echipa puternica in Bruxelles sau isi va irosi voturile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, la Sangeorgiu de Padure, ca este absolut revoltator modul in care actioneaza prefectul judetului Mures, care „ataca o hotarare care ar fi pus lucrurile intr-o ordine fireasca" in cazul Liceului Romano Catolic din Targu Mures. „Eu as comenta atitudinea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la Sangeorgiu de Padure, ca cetatenii nu sunt prea preocupati fata de soarta politica a sefului statului, Klaus Iohannis, dupa ce acesta isi va incheia mandatul, dar ca, din punct de vedere politic, nu ar strica o minima transparenta din partea Cotroceniului…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca devansarea alegerilor prezidențiale in luna septembrie, așa cum a propus UDMR printr-un proiect de lege, inseamna o campanie electorala curata, pentru ca scrutinul nu se suprapune cu parlamentarele. Intrebat, marți, la Antena 3 – CNN, daca a avut o ințelegere…